الكرملين ردا على مقترح بايدن: ننظر في الأمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الكرملين الروسي، الأربعاء، أنّه سينظر في اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بايدن اقترح الثلاثاء على نظيره الروسي في مكالمة هاتفية عقد قمة في "دولة ثالثة" خلال "الأشهر المقبلة" من أجل "بناء علاقة مستقرة" مع روسيا، وفق البيت الأبيض.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه "لا يزال من المبكر التحدث عن هذا اللقاء من حيث التفاصيل. إنّه اقتراح جديد وسيتم درسه".

ووصف الحديث بين الرئيسين بأنه كان "مهنيا" بدليل أنه استمر "لوقت طويل نسبيا"، لكنه نفى "إعداد أي قائمة بالعناوين".

إلى ذلك، أوضح بيسكوف أن بايدن لم "يتطرق" إلى قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون.

في موازاة ذلك، تم استدعاء السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، الأربعاء، إلى الكرملين حيث طلب منه أن تمتنع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على موسكو، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الروسية.

والتقى الدبلوماسي الأمريكي مستشار الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ولفت بيسكوف إلى أن هذا لا يعني بدء التحضيرات لقمة ثنائية.

وقال "تناول النقاش وجوب أن تقترن المبادرات المعلنة بأفعال".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وموسكو سريعا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني.

واستدعي السفير الروسي في واشنطن بعدما وصف بايدن نظيره بأنه "قاتل"، واعدا بأن يجعله "يدفع" ثمن التدخلات الروسية في الحياة السياسية الأمريكية.

وجاء اقتراح الرئيس الأمريكي مع تصاعد القلق حيال الوضع في أوكرانيا.

واتهم الروس الأوكرانيين بأنهم يريدون شن هجوم على الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقي أوكرانيا، الأمر الذي نددت به كييف بشدة.

وكرر بيسكوف الأربعاء أن القلق بإزاء تحركات القوات الروسية "لا أساس له"، مطالبا أوكرانيا بوقف "استفزازاتها" العسكرية في الشطر الشرقي.