موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. عودة نوكيا وملاحقة جوجل وفضيحة فيسبوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أطلقت نوكيا هاتفيها G10 وG20 الجديدين بميزة وقت التشغيل الطويل للبطارية، والذي يصل لـ3 أيام، وهو الوقت الأطول لأي هاتف ذكي من نوكيا.

أطلقت شركة كرييتف تكنولوجي السماعة SXFI AIR GAMER الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

فرض مجلس حماية المنافسة التركي، الأربعاء، غرامة جديدة على شركة "جوجل" الأمريكية تزيد على 296 مليون ليرة (بنحو 36.65 مليون دولار).

فتح الاتحاد الأوروبي، تحقيق بحق عملاق التكنولوجيا الأمريكي" فيسبوك"، بسبب تسرب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم.