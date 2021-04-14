موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. قفزة النفط وأغلى حقيبة وكابوس لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1743.54 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعود بما يصل إلى 0.3%. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1745 دولارا للأوقية.

صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.91 دولار بما يعادل 4.6% ليتحدد سعر التسوية عند 66.58 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 2.97 دولار أو 4.9% عند 63.15 دولار.

طرحت دار الأزياء الفرنسية الحقيبة التي تحمل شعارها بسعر 39 ألف دولار، وهو ما يفوق أسعار بعض الطائرات القديمة مثل طائرة "سيسنا ذات المحرك الواحد" طراز 1968، والتي يبلغ سعرها 32.3 ألف دولار.

قالت هيئة قناة السويس إن تحقيقات جنوح السفينة "إيفر جيفن" لا تزال مستمرة، وتمضي بالتوازي مع سير مفاوضات التعويضات.

أكدت مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بالإمارات، على خطة دولة الإمارات في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والوصول إلى "الرقم واحد" في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

طالب مصرف لبنان المركزي، الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال بسرعة الحد من الإنفاق على الدعم، لحماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جاهزون لاستضافة العالم في إكسبو دبي 2020.

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء، على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.