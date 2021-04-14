شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في المسجد الأقصى.



واكد العسومي في بيان له، ان تلك الاعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على الوضعية التاريخية والقانونية الخاصة للمقدسات الدينية في دولة فلسطين، وتُجرِم المساس بها أو انتهاك حرمتها..مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات العملية الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها المستمرة لحرمة المقدسات الدينية وتوفير الحماية اللازمة لها إعمالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكل مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي تؤكد على حرية العبادة واحترام المقدسات الدينية.

وقال "أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القيام بهذه الاعتداءات في أول أيام شهر رمضان المبارك يشكل استفزازاً غير مقبول لمشاعر الملايين من المسلمين ".