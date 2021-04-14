شكرا لقرائتكم خبر 16 ألف سلة رمضانية سعودية للمحتاجين في فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم أن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في فلسطين يأتي ضمن الجهود الإغاثية التي تؤكد اهتمام المملكة في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء حول العالم، وهو ما يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة.
وواصل المركز توزيع 927 طنا من السلال الغذائية الرمضانية في إقليم مرودي جيج بمدينة هرجيسا التابعة لصوماليلاند، يستفيد منها 61.860 فردا، و250 سلة غذائية للمحتاجين في محافظتي ليبراشد ولوشنيا بجمهورية ألبانيا، وسلم هدية المملكة لجمهورية النيجر المتضمنة 100 طن من التمور.
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