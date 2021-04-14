هيل للبنانيين: شكلوا حكومة قادرة على الإصلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل أمس، القادة اللبنانيين لإبداء المرونة الكافية لتشكيل حكومة راغبة وقادرة على الإصلاح الحقيقي. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»عن هيل قوله، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة «أنا في لبنان بناء على طلب وزير الخارجية أنتوني بلينكن لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية المؤلمة التي تواجه لبنان ولإعادة التأكيد على التزام أمريكا بالشعب اللبناني».



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