شكرا لقرائتكم خبر روحاني: لن نتأخر في العودة للاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة (بلومبيرج) للأنباء عن روحاني قوله في التصريحات «إنه إذا وافقت واشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي، ورفعت عقوباتها عن إيران، فإن الجمهورية الإيرانية ستعود إلى الامتثال الكامل للاتفاق، بمجرد أن تتحقق من أن رفع العقوبات سوف يتم عمليا وليس فقط بالكلمات».
وتأتي تصريحات روحاني بعد إعلان البرلمان الإيراني المتشدد أن الأمر سوف يستغرق ستة أشهر حتى تتحقق إيران من أن رفع العقوبات الأمريكية فعال وحقق الفوائد الاقتصادية المطلوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: لن نتأخر في العودة للاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.