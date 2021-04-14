البحرين تبحث تداعيات حادث منشأة نطنز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس رئيس الأمن العام، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث في البحرين الفريق طارق بن حسن الحسن أمس، اجتماعا طارئا للجنة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه تم متابعة آخر المستجدات التي قد تؤثر على السلامة العامة والتهديدات المحتملة والتأكد من الجاهزية العامة، حسب الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث.

وأشارت إلى أن اللجنة تدارست انعكاسات حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية وتأثيراته على المنطقة والجهود الوطنية والإقليمية والدولية في متابعة الحادث ورصد انعكاساته، حيث اطمأنت اللجنة لما تقوم به الجهات المعنية في هذا الصدد.