وزيرة الدفاع الألمانية تحذر من استفزازات روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت - كرامب كارنباور من الاستجابة لاستفزازات روسيا.

وقالت الوزيرة في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية: «انطباعي أن الجانب الروسي يحاول كل شيء لإثارة ردود فعل، ونحن لا نريد مع أوكرانيا المشاركة في هذه اللعبة».

وفي ضوء الانتشار القوي للقوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، تتزايد المخاوف حاليا من تفاقم الصراع مجددا بين روسيا وأوكرانيا.

وقد أدى هذا الصراع إلى سيطرة انفصاليين موالين لموسكو على أجزاء من مناطق في شرق أوكرانيا في دونيتسك ولوهانسك على طول الحدود الروسية لما يقرب من سبع سنوات.