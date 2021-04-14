شكرا لقرائتكم خبر كليجدار: إردوغان يوزع البصل بدلا من الصعود للفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وقال «إنه يقوم بتوزيع البطاطس والبصل على المواطنين، بينما هو تعهد لهم بالصعود إلى الفضاء.. وفقا لصحيفة (زمان) التركية.

وتعرض مسؤول حكومي في تركيا لانتقاد بسبب نشره صورة أثناء عمليات توزيع البطاطس والبصل على المواطنين تنفيذا لتعليمات إردوغان، والتقط حاكم منطقة هيلفان في محافظة شانلي أورفا، جوشكون دوغان، صورة مع أحد المواطنين وهو يعطي له كيس البطاطس المجاني، وتعرض لموجات من الانتقادات والسخرية.

ونقلت (زمان) التركية عن البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أران أردام، نشر الصورة على تويتر، قائلا «ما هذا؟ هل هذا هو فهمك للتضامن؟ جعلت شعبنا بحاجة إلى كيس بطاطس، ثم تقدم عرضا أثناء تقديم البطاطس... ملخص الإرهاق والفقر».

يذكر أنه بعد تعفن آلاف الأطنان من البطاطس والبصل في المستودعات، بدأت وزارة الزراعة والغابات عمليات الشراء من المنتجين من خلال مجلس الحبوب التركي (TMO) وقالت مصادر «إن المنتجات التي تم جمعها سيتم توزيعها على المواطنين الأتراك مجانا في 81 محافظة بأوامر من الرئيس إردوغان.

في حين قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو تعليقا على توزيع البطاطس والبصل «إردوغان يتحدث عن الصعود للفضاء وحزبه يوزع البصل على المواطنين»، على حد تعبيره.

وقال إردوغان «إنه تم شراء 200 ألف طن من البطاطس و250 ألف طن من البصل و750 ألف طن من الأرز كانت متبقية لدى المزارعين وأن الحكومة ستقوم بتوزيع تلك المنتجات الزراعية مجانا على المحتاجين».

وكان عدد من المزارعين اشتكوا من عدم مقدرتهم على تصريف محاصيلهم الزراعية في ظل تزايد الاعتماد على الواردات من الخارج، بجانب القيود التي فرضها فيروس كورونا.