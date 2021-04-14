وثيقة تفضح خرافات الحوثيين باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الميليشيات الحوثية عددا من التغييرات الجوهرية في الشعائر الدينية لليمنيين في محافظة ريمة وسط اليمن.

وفضحت وثيقة رسمية وجهها المشرف الثقافي في محافظة ريمة التابع للميليشيات الخرافات التي تتبعها الميليشيات، إذ يمنع على الناس الإفطار إلا بعد صلاة المغرب عندما يشاهدون النجوم، وهي طقوس شيعية إيرانية دخيلة على اليمنيين.

وتضمن التوجيه إلزام المساجد بالأذان بعد الجامع الكبير وفتح الاستغفار والتسبيح قبيل الأذان لصلاتي المغرب والفجر، بالإضافة إلى فتح خطابات زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي، والتوجيه بفتح البرامج التي أطلق عليها اسم «توعوية» من الإذاعات التابعة للحوثيين والتي تحرض على القتال ونشر الفتنة والإرهاب والكراهية في أوساط اليمنيين.

على صعيد مختلف، وجه المبعوثان الأممي مارتن جريفيث والأمريكي تيم ليندركينغ دعوتهما الأطراف اليمنية إلى استغلال اللحظة والعمل معا للوصول إلى حل تفاوضي، وإسكات الأسلحة وتحقيق السلام.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في رسالة بعثها لليمنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك «أتمنى لشعب اليمن أن يكون شهر رمضان مباركا ومليئا بالسلام، وهذا الشهر فرصة لنا جميعا للالتقاء والتفكير في معاناة الآخرين والتغلب على خلافاتنا، لا يزال اليمن يمر بأوقات عصيبة.

يعلمنا رمضان الصبر والتعاطف والمثابرة».

كما دعا المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الأطراف اليمنية إلى «العمل معا للوصول إلى حل تفاوضي، ووقف الهجوم العنيف على محافظة مأرب»، وذلك خلال جولته الأوروبية، قبل وصوله إلى الخليج العربي.

وقال ليندركينغ، في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على حسابها لشؤون الشرق الأدنى في «تويتر»، إن «الشعب اليمني يعاني بشدة، وعلى الأطراف المتنازعة كافة العمل معا للوصول إلى حل سياسي».

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن الزيارة الرابعة لليندركينغ إلى الخليج منذ توليه منصبه في فبراير الماضي، ستركز على «الجهود الدولية المشتركة للترويج لاتفاق سلام، وجهود معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن»، بيد أن البيان لم يؤكد ما إذا كان المبعوث الأمريكي سيلتقي مع الحوثيين خلال جولته الحالية.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليمنية، فجر أمس السماح بدخول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة غرب البلاد والخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عبر حسابه على «تويتر»: على الرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاق ستوكهولم (2018)، سمحت الحكومة اليمنية لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة، وأضاف «هذا القرار جاء للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي».

وفي وقت سابق، أعلنت ميليشيات الحوثي وصول سفينة تحمل وقودا تابعة للأمم المتحدة، مقدمة كمساعدات إنسانية إلى اليمن.

وتشترط الحكومة اليمنية أن يتم إيداع إيرادات كل السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.

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