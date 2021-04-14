شكرا لقرائتكم خبر عن الخمول البدني يزيد خطر الوفاة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترتبط قلّة ممارسة الرياضة بزيادة درجة حدّة الإصابة بفيروس «كورونا»، وبالتالي خطر الوفاة منه، وفق ما أظهرت دراسة أجريت على نحو 50 ألف مريض.

وأوضحت الدراسة، التي شملت 48440 بالغاً مصاباً بالفيروس بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2020 في الولايات المتحدة، ونُشرت في مجلة «بريتيش جورنال أوف سبورتس ميديسين» أن الأشخاص الذين كانوا غير نشيطين بدنياً لمدة عامين على الأقل قبل الوباء كانوا عند إصابتهم بالفيروس أكثر عرضة لدخول المستشفى وللبقاء تحت العناية المركزة وبالتالي للوفاة بسبب «كوفيد-19»من المرضى الذين اتبعوا باستمرار النصائح بممارسة النشاط البدني.

وبيّنت الدراسة أن «الخمول البدني شكّل أهم عامل خطر في كل النتائج»، بالمقارنة مع عوامل الخطر الأخرى كالتدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

ويعتبر التقدم في السن والذكورة وبعض الأمراض الموجودة مسبقاً كالسكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية عوامل الخطر الأكثر ارتباطًا بارتفاع عدة الإصابة بفيروس «كورونا».

وبعد مراعاة الاختلافات بسبب العمر والعرق والأمراض المصاحبة، تبيّن أن الأشخاص الخاملين من المصابين كانوا أكثر عرضة للإدخال إلى المستشفى بأكثر من الضعف مقارنة بالأكثر نشاطاً ، كما كانوا أكثر عرضة بنسبة 73 % للحاجة إلى الإنعاش و 2.5 مرة أكثر عرضة للوفاة بسبب«كوفيد-19».