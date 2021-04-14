شكرا لقرائتكم خبر عن كمين يودي بحياة ثمانية مدنيين شمالي بوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

أودى كمين نفذه مسلحون شمالي بوركينا فاسو، الأربعاء، بحياة ثمانية مدنيين، وفقدان آخرين، منخرطين في قوة لمؤازرة حملة مكافحة المتشددين، بحسب مصدر أمني.

وأوضح المصدر الأمني أن كميناً استهدف دورية لمنظمة «متطوعون للدفاع عن الوطن» في منطقة جورجادجي، مشيراً إلى سقوط «ثمانية قتلى على الأقل في صفوف المتطوعين، وفقدان أثر آخرين».

وأنشئت منظمة «متطوعون للدفاع عن الوطن» في عام 2019، وتتألف من مدنيين ينفذون مهام مراقبة وجمع معلومات وحماية إلى جانب القوات المسلحة. ومنذ تشكيلها فقدت المنظمة 200 من عناصرها خلال المعارك الدائرة مع المسلحين.

ومنذ 2015 تعاني بوركينا فاسو اعتداءات المتشددين، خاصة شمالي البلاد، حيث تسببت الهجمات في مقتل 1200 شخص، ونزوح أكثر من مليون بسبب العنف.