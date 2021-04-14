شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تفرج عن صحفي متهم في محاولة انقلاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفرجت محكمة تركية الأربعاء، عن الكاتب والصحفي أحمد ألتان، بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بسجنه في قضية الانقلاب الفاشل، وبعد يوم من قول محكمة أوروبية إن حقوقه انتهكت.

وقالت المحامية فايجن جاليكوشو من فريق الدفاع عن ألتان، إن السلطات أفرجت عن موكلها، بالنظر للوقت الذي قضاه في السجن، بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الثاني الذي صدر بحقه. وتابعت: «كانت تلك ملاحقة قضائية استمرت لأكثر من أربع سنوات وسبعة أشهر. جرى احتجاز أحمد ألتان،دون أي سند على الإطلاق.. تم اعتباره من مرتكبي محاولة الانقلاب، بسبب مقالات كان يكتبها.

وقبع ألتان (71 عاماً) في السجن منذ عام 2016 استناداً إلى اتهامات تتصل بالانقلاب الفاشل الذي جرى في عام 2016. ومن المقرر رد قضيته الآن لمحكمة أدنى درجة، قد تقرر الطعن على إبطال الحكم الأخير.