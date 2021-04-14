شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثمانية أشخاص إثر هجوم مسلح في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مايدوجوري (نيجيريا) - (رويترز)

قال مسؤولون محليون، وأحد السكان، الأربعاء، إن مسلحين يشتبه في أنهم إرهابيون هاجموا مدينة داماساك التي تقع على الحدود في شمال شرق نيجيريا، وقتلوا ثمانية على الأقل، ما دفع المئات للفرار للنيجر المجاورة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال ثلاثة جنود طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن الإرهابيين هاجموا داماساك التي تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود مع النيجر في نحو الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

وقال بوبكر مصطفى المسؤول في الحكومة المحلية لرويترز، الأربعاء: «قتل عشرة من السكان في هجمات، الثلاثاء. فرّ مواطنونا لقرى في النيجر بينما لا يزال البعض محاصرين في الأحراش... رجال «بوكو حرام» الإرهابية لا يزالون في داماساك».

وقال أحد السكان إن ثمانية قتلوا وتم دفن جثثهم، لكن جثثاً أخرى لم تتم استعادتها بعد بينما أصيب 17 شخصاً بجروح خطيرة، وفرّ المئات من البلدة.