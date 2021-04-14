شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخي يستهدف مطار أربيل بكردستان العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العراق - أ ف ب

تعرض مطار أربيل الدولي بكردستان العراق، إلى هجوم صاروخي، الأربعاء، فيما سمع سكان المدينة انفجاراً قوياً في كل أنحائها.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، استهداف مطار أربيل بصاروخ واحد. ولم تتبنّ أي جهة الهجوم الذي يأتي بعد نحو شهرين من هجوم مماثل استهدف مجمعاً عسكرياً في المطار، تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم العراق في مكافحة المتشددين، وسقط فيه قتيلان، بينهم متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف.