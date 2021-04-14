شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات»: تعليق الرحلات من جنوب إفريقيا إلى دبي حتى 30 أبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «طيران الإمارات»، الأربعاء، أنها ستبقي رحلاتها من جنوب إفريقيا إلى دبي معلّقة لغاية 30 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن قرار التعليق يأتي تبعاً للتوجيهات الحكومية التي تحظر دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا إلى الإمارات. وأضافت: «ستعمل رحلات الركاب اليومية إلى جوهانسبرج تحت الرقم EK763، ولكن ستبقى رحلات الركاب رقم EK 764 القادمة من جوهانسبرج معلّقة».

وبينت الشركة أنه لن يُسمح للمسافرين الذين زاروا جنوب إفريقيا، أو كانوا في رحلة متابعة عبرها خلال ال14 يوماً الأخيرة، بالسفر على متن أي رحلات «طيران الإمارات» المتجهة إلى دبي.