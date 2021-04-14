شباب المهمات الصعبة

في بداية خروج «كوفيد-19» من حدود الصين لينتشر في العالم كله، تركزت الأنظار إلى كبار السن خوفاً عليهم باعتبارهم الأكثر تأثراً بالفيروس وتعرضاً للخطر والوفاة، بينما الشباب يتمتعون بحصانة واعتبروا من فئة حاملي الوباء وربما ناقليه لا المصابين المتضررين، لكن الوباء طور نفسه حتى لا يفلت من براثنه لا كبير ولا صغير، والمحزن ما نقرأه كل يوم عن الآثار التي يتركها الوباء والتي يصعب التغلب عليها سريعاً، سواء بدنياً أو نفسياً، ومنها الاكتئاب الذي يلازم المريض لأشهر.

إذا فكرنا ملياً في الجانب النفسي، نجد أن الشباب من أكثر المتضررين والمتأثرين بالمرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، كورونا جاء ليلجم جموحهم واندفاعهم بقوة للخروج والتحرك واكتشاف الحياة، وخوض التجارب الميدانية، وتقرير مصير مستقبلهم، واختيار التخصصات التي يحلمون بها، الفيروس حجّم أحلامهم، أجبرهم على التقوقع والتباعد واختبار العزلة ولا ننسى أنهم في سن يحتاجون فيها إلى الارتماء في أحضان الأهل وخصوصاً كبار السن مثل الجد والجدة.

التغيرات التي فرضها الوباء على حياة البشرية، أربكتنا جميعاً وأربكت الشباب الذين يضعون أولى خطواتهم على طريق تشكيل مستقبلهم؛ إنما روح الشباب والحماسة والطاقة الإيجابية التي يتمتعون بها تعتبر حصانة تقيهم إذا أجادوا المحافظة على التدابير الاحترازية والتمسك بكل طرق الوقاية، وتأتي بنتائج سلبية إذا تذمروا وكسروا القيود ليتحرروا منها.

التحية والتقدير لكل شاب وفتاة تحملوا المسؤولية واستوعبوا خطورة المرحلة وتسلحوا بالصبر والحكمة ليحدوا من نزعة التمرد والتزموا بالوقاية، وفهموا أن الخوف لم يعد على نقلهم الفيروس لأعز الناس فقط، بل أن الفيروس لا يستثنيهم من الألم والمعاناة.

كل التقدير للمتطوعين الشباب في الإمارات الذين بلغ عددهم الخمسين ألفاً، لأنهم أثبتوا أنهم رجال المهمات الصعبة، خرجوا في وقت الأزمة لا لكسر طوق الالتزام أو للتمرد على القوانين، بل من أجل خدمة المجتمع في أي مكان سواء في المستشفيات وأماكن الحجر أو في مراكز الفحص والاتصال وفي المطارات، ومن خلال المنصات التقنية.. باختصار، أثبتوا أنهم يستوعبون حجم المرحلة التي يعيشها العالم، ومدوا أياديهم وقدموا أنفسهم من أجل الدعم والمساعدة لتخطي الأزمة بخير، فوقفوا في الصفوف الأولى بلا خوف ولا تردد.

الشباب يكونون قدوة حين يتحملون المسؤولية، وكلنا فخر بهم، وبدورنا علينا استيعاب ما يمرون به وهم في أجمل مراحل العمر، ونتطوع بدورنا للتخفيف عنهم ومنع الإحباط من التسلل إليهم.

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