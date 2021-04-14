جديد تعليم اللغة الثانية

هل ستظل العلوم التربوية تتأثر بمنجزات التقدم العلمي؟ هل سيصبح لزاماً على الآباء الرجوع إلى آخر المكتشفات، في العلوم العصبية، قبل التعامل مع الصغير في أي شأن؟ يجب أخذ الأمور بجدّ، ففي جمجمة الآدميّ حاسوب يزري بالحواسيب.

هذا موضوع ضروري التعرف إلى تفاصيله. الطريف هو أن النظرية تولد أحياناً قبل قرون عدّة من ثبوت الدليل العلمي. منذ متى قيل إن «التعلم في الصغر، كالنقش على الحجر»؟ البرهان الظاهري كان جليّاً، فالصغار يتعلمون أسرع ممّا يتعلم الكبار. في غير اللغة أيضاً، ففي البيانو يستطيع ابن الخامسة أن يكتسب في شهر مهارات لا تكون للكبار في سنة.

يُجمع التربويون على أهميّة التبكير بتعلم الطفل لغة ثانية. إحدى الدراسات أثبتت من خلال مهاجرين إيطاليين إلى الولايات المتحدة، سنهم من السادسة إلى العشرين، أن الذين وصلوا قبل بلوغ الثانية عشرة صارت لهم لهجة أمريكية أفضل. دراسة أخرى توصلت إلى أن الصينيين والكوريين، الذين هاجروا إلى بلاد العم سام قبل سن السابعة، أضحوا متمكنين من النحو أكثر حتى من الناطقين بالإنجليزية.

مجلة «العلم والحياة» الفرنسية (10 أبريل) تخبرنا بأن الدماغ يتعامل بطريقة مختلفة مع اللغة الأجنبيّة. لقد أثبتت اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي، أنه عند تعلم لغة ما في سنّ متأخّرة، فإن الدماغ يعمل على تنشيط مناطق معيّنة لدى استخدام اللغة الأم، أي أنه يعاملها على نحو مختلف، بينما إذا كان قد تعلم الأجنبيّة في سن مبكّرة، فإنه يعاملها كما يعامل اللغة الأمّ! معنى هذا أنه يدرك بيقين أنه متمكّن منها! لماذا تتفاقم هذه المشكلة مع الزمن؟ بمرور السنين يصبح الدماغ أقلّ مرونة. يصير متأثراً باللغة الأم، فيجد صعوبة في تعلم لغة أخرى، لكن هذا ليس قدراً محتوماً، الكثير من الأمور يتوقف على عدد ساعات اللغة الثانية في المدرسة وكفاءة الأسلوب التعليمي. الرغبة ومدى الحاجة يلعبان دوراً، فالبالغ الذي يتطلب ارتقاؤه في الوظيفة لغة ثانية ينجح أكثر في تعلمها من الطفل المكره عليها.

لزوم ما يلزم: النتيجة التراثية: يوصي علماء التربية بتعليم اللغة الثانية قبل الابتدائية، أي في المرحلة الشفهية. كان الحضر في الجاهلية يرسلون أطفالهم إلى البادية ليسلم لسانهم!

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