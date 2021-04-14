الفرار من البرواز

كان محمود درويش (1941- 2008) يتضايق ممّن يطلب منه قراءة قصيدة له كان كتبها في مطلع حياته الشعرية يقول فيها «سجل أنا عربي»، بل كان يتضايق ممّن يحفظها ويقرأها أمامه كتعبير عن حب درويش وحب القصيدة.

لمحمود درويش وجهة نظر صحيحة حين يتضايق من الجمهور الذي يحدد الشاعر في قصيدة بعينها، فالجمهور في هذه الحال يصادر حرية الشاعر في ما يقرأ، والأهم من ذلك، أن بعض الشعر المشهور جماهيرياً هو شعر يخلو من العمق، إن لم يكن شعراً ساذجاً، وذات يوم قال درويش إنه كان يأمل لو حرق أو تخلّى عن 50% من شعره، ولعلّه يقصد بهذا التخلّي ذلك الشعر الجماهيري الساذج.

ليست الحكاية هنا فقط عند محمود درويش؛ بل كان الشاعر التشيلي بابلو نيرودا (1904-1973) يتضايق هو الآخر من الجمهور الذي يطلب منه قراءة قصيدة له بعنوان «فيريول» ومعناها «رحلة ممتعة»، ويقول نيرودا في مذكراته «أشهد أنني عشت» إن كثيراً من الناس يحفظون تلك القصيدة «حيثما ذهبت وفي الأماكن التي لا أتوقع أن أسمعها، ينشدونها لي من الذاكرة أو أنهم يطلبون منّي أن أنشدها عليهم»، ويضيف: «كان ذلك يزعجني كثيراً، وأحياناً، كان وزراء يستقبلونني وقد اتخذوا وضعاً عسكرياً احتراماً وإجلالاً، فيباغتوني بإنشادهم المقطع الأول من القصيدة».

ويروي نيرودا أن الشاعر الإسباني فيديريكو جارثيا لوركا (1898-1936) كان يحدث له الشيء نفسه بالنسبة لقصيدته «المتزوّجة غير الوفّية»؛ حيث كان الجمهور يطالبه بقراءتها، وكما يبدو، لم يكن لوركا أقل انزعاجاً من درويش ونيرودا، طبيعة واحدة وحساسية واحدة عند الشعراء، الشاعر في مزاج، والجمهور في مزاج آخر.

حين قرأت رفض نيرودا ولوركا قراءة شعر بعينه نزولاً عند رغبة الجمهور، أيقنت أن جمهور الشعر هو جمهور الشعر في أي مكان في العالم: في تشيلي، في إسبانيا، في مصر، في الصين، في أمريكا. لا فرق طالما قبض الناس على قصيدة في حدّ ذاتها وأصبحت بالنسبة لهم هي هوية الشاعر.

أحياناً تقف ذائقة الجمهور، أي جمهور، عربياً أكان أم أكان أوروبياً أو غربياً أجنبياً عند نص أدبي قد لا يكون هو الأفضل عن الشاعر، الأمر الذي يعطي النص شرعية الحضور المتكرر على الرغم من المراحل الشعرية والثقافية التي يكون الشاعر قد قطعها بعيداً عن قصيدته المكررة تلك. وفي أحيان أخرى،

وإن لم تكن كثيرة، يطرب بعض الشعراء لهذا التكرار ولهذا المزاج الجماهيري المتمثّل في طلب قراءة قصيدة بعينها، لا بل يُبادر بعض الشعراء العرب من تلقاء نفسه بقراءة قصيدة مكرّسة له منذ عشرات السنوات من دون أدنى شعور بالخجل من التكرار أو بكلمة وجودية ثانية: الخجل من الشعر نفسه.

للجمهور الحق في عمل برواز من الخشب الثقيل لقصيدة ما، وفي الوقت نفسه، للشاعر الحق في كسر هذا البرواز والفرار من الجمهور ومن القصيدة.

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