إصابة 7 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام قرية عرب فزارة بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة ووجود مصابين.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق، وأسفر الحادث عن إصابة "محمد. ص. ث" 56 عامًا، و"أمنية. ع. ا" 27 عامًا، و"جميلة. ك. ع" 63 عامًا، و"جميل.ن. م" 55 عامًا، و"رمضان. م. ص" 30 عامًا، و"نورا. ا. م" 39 عامًا، و"محمد.ع. م" 31 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.