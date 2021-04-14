هجوم صاروخي على مطار أربيل في كردستان العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

استهدف مطار أربيل الدولي في إقليظ كردستان بالعراق بصاروخ مساء اليوم بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في تصريح صحفي إن الجهات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في الحادث لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، موضحًا أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وجود إصابات بشرية.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في الإقليم أن المطار استهدف بطائرة مسيرة.

وكان مطار أربيل تعرض إلى هجوم بعدة صواريخ في 15 فبراير الماضي، مما أسفر عن سقوط قتيل واحد وعدد من الجرحى.