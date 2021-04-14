أمريكا تنسحب من أفغانستان

ذكر العديد من المسؤولين الأمريكيين أن الرئيس جو بايدن سيسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية على أمريكا التي تم تنسيقها من ذلك البلد.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن سيضع رؤيته للمضي قدما في أفغانستان والجدول الزمني للانسحاب في تصريحات الأربعاء. بعد ما يقرب من عقدين من الزمن قاتلت القوات الأمريكية وقتلت في أفغانستان.

ويأتي قرار سحب القوات بحلول الخريف تحديا للموعد النهائي في الأول من مايو للانسحاب الكامل بموجب اتفاق سلام توصلت إليه إدارة ترمب مع طالبان العام الماضي، لكنه لا يترك مجالا لتمديدات إضافية.