دعا مسؤول فلسطيني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف أمام الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، في بيان أن الانتهاكات في المسجد الأقصى التي تمثلت بقطع كوابل مكبرات الصوت ومنع رفع أذان العشاء، ومصادرة إفطار الصائمين، ومنع توزيع الحلوى، وإقامة الحواجز والاعتقالات والاعتداءات عليهم، بأنه انتهاك صارخ لجميع قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تكفل حق العبادة، عدا عن اعتبار القدس مدينة محتلة يحظر على قوات الاحتلال المس بالحقوق والحريات الدينية فيها.



كانت هذه تفاصيل خبر دعوة لوقف انتهاكات الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.