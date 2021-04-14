شبكة الـVPNمتهمة بعمليات الاستقطاب والتجنيد في الصفوف الإرهابية

بدأت الكثير من دول العالم التنبه لخطر برامج الـVPN، التي أثبتت التقارير بأنها متهمة في المساعدة على غرس الأيديولوجيات المشبوهة وعمليات الاستقطاب والتجنيد في صفوف المنظمات والجماعات الإرهابية، حيث تُعتبر وسيلة آمنة لتنفيذ السلوكيات والمخططات الإجرامية والنشاطات المزعزعة التي قد تصل حد الإضرار بالأمن الوطني.

ما هي الشبكة الخاصة الافتراضية أو الـVPN؟

‏«VPN» تعني «الشبكة الخاصة الافتراضية» وتصف فرصة إنشاء اتصال عبر شبكة محمية عند استخدام الشبكات العامة.

كيف تعمل الشبكة الخاصة الافتراضية؟

تخفي الشبكة الخاصة الافتراضية عنوان البروتوكول (IP) الخاص بالمستخدم عن طريق السماح للشبكة بإعادة توجيهه عبر خادم بعيد تم تكوينه بشكل خاص يتم تشغيله بواسطة مضيف VPN. هذا يعني أنه إذا قام المستخدم بالتصفح عبر الإنترنت باستخدام الشبكة الخاصة الافتراضية، فإن خادم الشبكة يصبح مصدر بياناته. وهذا يعني أن مزود خدمة الإنترنت (ISP) والأطراف الثالثة الأخرى لا يمكنهم معرفة مواقع الويب التي يزورها أو البيانات التي يرسلها ويستقبلها عبر الإنترنت.

وتعمل الشبكة الافتراضية الخاصة مثل الفلتر الذي يحول كل بيانات المستخدم إلى «رموز». حتى لو وضع شخص ما يده على البيانات فلن يتمكن من التعرف إليها وفك رموزها.

مخاطر برامج الـ VPN

تعريض أمن المستخدمين للخطر

تثير شكوى 30% من مستخدمي تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية من الأخطاء البرمجية التي تشوبها وتأثيرها على المخاوف من خروقات أمنية تترك الجهاز المعني مشرعاً لهجمات الفيروسات والبرمجيات الخبيثة الأخرى.

تتبع نشاطك عبر الإنترنت

تحتوي على العديد من تطبيقات موفري الخدمات المجانية المشهورين لـVPN على برامج تتبع تابعة لجهات خارجية.

تقوم الشبكات الافتراضية الخاصة، بجمع معلومات مستخدميها وبيعها لمن يدفع أعلى سعر.

تخفي الشبكات الافتراضية الخاصة حقيقة بيعها بيانات المستخدمين، فهي تعترف بذلك في سياساتها الخاصة.

استهداف المستخدمين بالإعلانات بشكل مفرط

تلجأ الشركات إلى استهداف المستخدمين المجانيين بالإعلانات بشكل مفرط لكسب المال تعويضاً عن عدم اشتراك المستخدمين بالخدمة المدفوعة.

يستهدف المعلنون العملاء بإعلانات محددة تثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدم.

بيع النطاق الترددي الخاص بالمستخدمين

يتم بيع النطاق الترددي من خلال إتاحة العملاء الذين يدفعون رسوما لاستخدام قوة معالجة أجهزتهم، من أجل أن تقوم ببيع النطاق الترددي الخاص بهم من أجل الربح.