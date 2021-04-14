امرأة لبنانية الأصل مرشحة لمنصب قيادي في إدارة بايدن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن نيته ترشيح 11 شخصًا لشغل مناصب قيادية في إدارته بمجال الامن القومي وإنفاذ القانون بينهم سيدة من اصل لبناني.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن رشح كريستي أبي زيد لمنصب مدير المركز الوطني لمكافحة الارهاب في مكتب مدير المخابرات الوطنية.

يذكر أنه سبق لأبي زيد أن شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، كما سبق لها أن عملت في مجال مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ، تصبح أبي زيد أول امرأة تشغل هذا المنصب على أساس دائم.