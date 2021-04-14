خامنئي: العروض التي نتلقاها خلال محادثات فيينا لا تستحق النظر إليها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن العروض التي تتلقاها إيران خلال محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي “لا تستحق النظر إليها”.

ولخامنئي القول الفصل في جميع أمور الدولة في إيران، وهو ما يضفي أهمية على أي تعليق يصدر عنه.

وأضاف خامنئي في خطاب: “العروض التي يقدمونها عادة ما تتسم بالعجرفة والإهانة، ولا تستحق النظر إليها”.

وجاءت تعليقات خامنئي فيما أعلنت إيران أنها ستخصب اليورانيوم إلى مستوى أعلى من أي مستوى سابق، وذلك بعد هجوم خلال نهاية الأسبوع على منشأة نطنز النووية.

وألقت طهران باللوم في الهجوم على إسرائيل، التي لم تعلن مسؤوليتها، وإن كان يشتبه على نطاق واسع بقيامها بتنفيذه.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله اليوم إن المحادثات الجارية بين طهران والقوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 يجب ألا تقوم على “الاستنزاف”.

وأضاف خامنئي: “أميركا لا تسعى لقبول الحقيقة في المفاوضات.. هدفها في المحادثات هو فرض رغباتها الخاطئة… الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق تتبع السياسات الأميركية في المحادثات رغم الاعتراف بحقوق إيران”.

وتابع “المحادثات النووية في فيينا يجب ألا تقوم على الاستنزاف”، محذّراً من أن “تطول” المفاوضات فتصبح “مضرة” لإيران.

وقال: خامنئي “علينا التنبه إلى عدم تآكل المفاوضات. يجب ألا تتحول إلى وسيلة لبعض الأطراف لتجعلها تطول، الأمر الذي سيكون مضرا للبلاد”، وذلك بحسب “العربية”.