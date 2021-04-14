بايدن يطوي صفحة القوات الأمريكية في أفغانستان رسمياً

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، رسميا سحب جميع القوات الأمريكية خارج أفغانستان بداية مايو/أيار المقبل.



وقال الرئيس الأمريكي، خلال خطاب بالبيت الأبيض، "سننفذ عملية سحب قواتنا من أفغانستان بأسلوب عقلاني ومسؤول".

وأوضح بايدن، أن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان 98 ألف جندي، مؤكدا أن الانسحاب سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أهمية مواصلة العمل من أجل منع أي هجوم أو عودة للإرهاب في أفغانستان، وتابع قائلًا: "سندعم مفاوضات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية".

ومن شأن إعلان واشنطن انسحاب كامل القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الذكرى العشرين لاعتداءات 2001، أن يطمئن من يريدون نهاية الحرب، لكنه يثير قلق من يخشون عودة حركة طالبان.

وسيتم انسحاب الولايات المتحدة بالتنسيق مع حلفائها، وبعد أشهر عدة من موعد الأول من مايو/أيار الذي تضمنه اتفاق فبراير/شباط 2020 بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وطالبان.

تقول السلطات الأفغانية إن 300 ألف جندي وشرطي ينفذون حاليا 98% من العمليات ضد حركة طالبان.

لكن سلاح الجو الأمريكي لا يزال يضطلع بدور أساسي عبر تقديمه إسنادا حيويا للعمليات على الأرض.

ويرى العديد من المحللين أن عزم القوات الأفغانية سيكون على المحك إذا غاب هذا الدعم الجوي.