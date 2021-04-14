شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن»: سنواصل العمل لمنع معاودة ظهور الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستركز على التهديدات الإرهابية التي تظهر في أماكن أخرى إضافة إلى الصين. مشددا: "سنواصل العمل لمنع معاودة ظهور الإرهاب".

وأضاف: "يجب ألا تُستخدم القوات الأمريكية ورقة مساومة بين الأطراف المتحاربة في دول أخرى"، وأشار إلى أن أمريكا ستخرج من أفغانستان قبل الذكرى العشرين للهجوم الغادر في 11 سبتمبر، وقال: "على طالبان أن تعرف أنه إذا هاجمت القوات أثناء الانسحاب فسنرد بكل ما أوتينا من قوة".