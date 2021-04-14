تركيا تتحدث عن فصل جديد في العلاقات مع مصر

إسطنبول ـ رويترز: نقلت قناة إن.تي.في الإخبارية عن وزير الخارجية التركي قوله إن فصلا جديدا يبدأ في علاقات أنقرة مع مصر وإنه من المنتظر أن يجري مسؤولون كبار من البلدين مباحثات.

ونقلت القناة التلفزيونية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله عن العلاقات مع مصر “فترة جديدة تبدأ”.

وسئل جاويش أوغلو عن احتمال تسمية سفراء فقال “لم نبحث (ذلك) حتى الآن. سيُعقد اجتماع على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين، وسيُطرح ذلك في جدول الأعمال هناك. لم يتضح الموعد حتى الآن”.

وأضاف “بعد ذلك سنجتمع وسنبحث التفاصيل حينئذ”، مشيرا إلى احتمال تبادل الزيارات.

وكان جاويش أوغلو ونظيره المصري قد تحادثا هاتفيا يوم السبت وتبادلا التهنئة بحلول شهر رمضان في أول اتصال مباشر بينهما منذ بدأ المسعى الدبلوماسي.

وقالت القاهرة من قبل إن أفعال تركيا يجب أن تتسق مع المبادئ المصرية حتى يمكن تطبيع العلاقات.

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