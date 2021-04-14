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تركيا تقصف مناطق كردية شمالي حلب بالصواريخ

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محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية والفصائل الموالية لها نفذت هجوما صاروخيا على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب.

 

وأضاف المرصد أن القصف طال كلا من شوارغة وبيلونية وعين دقنة وقلعة شوارغة وأماكن أخرى في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

 

على صعيد متصل شهدت محاور بريف أعزاز شمالي حلب استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة بين الفصائل من جهة والقوات الكردية من جهة أخرى

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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