بنك مسقط في سلطنة عمان: مليون ريال دعماً لتوفير لقاحات ضد كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

أعلن بنك مسقط في سلطنة عمان عن تقديم مليون ريال عماني لوزارة الصحة دعماً للجهود الهادفة التي تبذلها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال توفير مزيد من اللقاحات.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط واستراتيجية البنك لتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وفي إطار حرص البنك على التعاون وإنجاح كافة الخطوات والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المعنية للحد من انتشار هذا الفيروس.

وأعرب خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة خلال هذه الفترة الصعبة ممثلة بالمؤسسات الحكومية المعنية وفي مقدمتها اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات فيروس كورونا والدور الكبير الذي تقوم به.

وأشار إلى أن بنك مسقط يقف دائماً مسانداً ومتعاوناً مع الجهود المخلصة كافة التي تخدم السلطنة ، موضحاً أن تقديم البنك هذا الدعم لوزارة الصحة واجب وطني ومسؤولية اجتماعية.

من جانبه، أوضح وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، أن الوضع الحالي للوباء يتطلب من الجميع الالتزام أكثر بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، مضيفاً أن البنك يقوم بدوره في هذا الوقت الصعب من خلال الحرص على استمرارية العمل وفق توجهات المؤسسات الرقابية وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يحتاجها العملاء من أفراد ومؤسسات وأيضاً يكون مسانداً في تعزيز الاقتصاد الوطني.