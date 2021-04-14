شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الإعلان الإيراني «تطور خطير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن بالغ قلقه إزاء قرار السلطات الإيرانية البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة باستخدام طاردات مركزية متطورة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام يرى في هذا القرار تطورا خطيرا باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي وبما يساهم في زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل عدم الحاجة لليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف المصدر أن هذا التطور المؤسف يأتي في سياق انتهاكات مستمرة من جانب ايران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي يشهد حاليا مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه.