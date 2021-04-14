شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: إيران أتمت استعدادات تخصيب اليورانيوم حتى 60% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن إيران "أتمت تقريبا الاستعدادات" لبدء تخصيب اليورانيوم حتى 60 بالمائة في منشأة فوق الأرض في نطنز، وأنها تعتزم إضافة 1024 من أجهزة الجيل الأول (آي.آر-1) تحت الأرض هناك.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: "تحققت الوكالة اليوم من أن إيران أتمت تقريبا الاستعدادات لبدء إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب إلى 60 بالمائة من اليورانيوم 235 في محطة نطنز التجريبية".