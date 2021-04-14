العتيبة: نطلب من إيران عدم التدخل في شؤون دول المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، يوسف العتيبة، الأربعاء، إن منطقة الشرق الأوسط تتغير، مطالبا إيران بالامتناع عن التدخل في شؤون دول المنطقة.

وقال العتيبة في لقاء مع معهد هوفر الامريكي: "المنطقة تتغير والاتفاقات الإبراهيمية دليل على ذلك".

وتابع سفير الإمارات في الولايات المتحدة "شعوب المنطقة اكتفت من الحروب والصراعات".

وأضاف "السبب وراء توقيع الاتفاقات الإبراهيمية هو خطط الضم الإسرائيلية" للأراضي الفلسطينية.

وحول الملف الإيراني، قال العتيبة "ما نطلبه من إيران هو الامتناع عن التدخل في شؤون دول المنطقة ووقف دعم التنظيمات الإرهابية".

وتابع "إيران اليوم في وضع اقتصادي سيئ للغاية والظروف مواتية لإعادة التفاوض حول الاتفاق النووي".

وأضاف "هناك مخاوف من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من أفغانستان إلى نتائج عكسية".

ومنذ أواخر العام الماضي، وقعت 4 دول عربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل؛ هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وبتوقيع الإمارات اتفاق سلام، أزيحت أكبر عقبة أمام استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد إلغاء خطة تل أبيب لضم 30% من مساحة الضفة الغربية.

