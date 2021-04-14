الحجرف: تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% مؤشر خطير ومقلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% مؤشر خطير ومقلق لأمن المنطقة والعالم.

جاء ذلك في رسائل وجهها اليوم إلى وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

ودعا الحجرف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذا التطور الخطير والمهدد للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وحول مفاوضات فيينا، أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس فيها وأن تأخذ مخاوف دول المجلس ومصالحها في الاعتبار لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما طالب بألا تقتصر المفاوضات على برنامج إيران النووي فقط بل أن تشمل سلوكها المزعزع للاستقرار وصواريخها الباليستية.

وأكد على أن مجلس التعاون مساهم رئيسي في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأمس الثلاثاء، انطلقت محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.