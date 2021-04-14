المخابرات الأمريكية تحذر من "خطر كبير" فور الانسحاب من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، إن قدرة واشنطن على جمع معلومات عن التهديدات المحتملة والتصرف حيالها ستتضاءل عند سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

جاء ذلك قبل إعلان متوقع من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن خطط سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.



وقال بيرنز للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي: "هناك خطر كبير بمجرد قيام الجيش الأمريكي وجيوش التحالف بسحب قواتها" لكنه استدرك قائلا إن الولايات المتحدة "ستحتفظ بمجموعة من القدرات".

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، الثلاثاء، عن عزمها سحب قواتها بالتزامن مع ذكرى تفجيرات 11 سبتمبر الدامية.



وتعتزم الولايات المتحدة بدء الانسحاب في الأول من مايو/أيار المقبل وإتمامه بحلول 11 سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وأكد مسؤول أمريكي في وقت سابق أن هذا الانسحاب سيكون "منسقا" ومتزامنا مع انسحاب القوات الأخرى التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وينهي انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها في الناتو من أفغانستان، أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، في وقت يحذر فيه معارضو هذه الخطوة من أن السلام ليس مضمونا على الإطلاق بعد قتال استمر عقدين.