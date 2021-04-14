مدير المخابرات الأمريكية يحذر من "خطر كبير" فور الانسحاب من أفغانستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) اليوم الأربعاء إن قدرة واشنطن على جمع معلومات عن التهديدات المحتملة والتصرف حيالها ستتضاءل عند سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

جاء ذلك قبل إعلان متوقع من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن خطط سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

وقال بيرنز للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي "هناك خطر كبير بمجرد قيام الجيش الأمريكي وجيوش التحالف بسحب قواتها" لكنه استدرك قائلا إن الولايات المتحدة "ستحتفظ بمجموعة من القدرات".