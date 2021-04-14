البرلمان العربي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دان (البرلمان العربي) اليوم الأربعاء الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في المسجد الأقصى خاصة ما حدث في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان أن "هذه الانتهاكات تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كافة التي تؤكد على الوضعية التاريخية والقانونية الخاصة للمقدسات الدينية في دولة فلسطين وتجرم المساس بها أو انتهاك حرمتها".

وطالب العسومي المجتمع الدولي بالتدخل "العاجل" واتخاذ الإجراءات "العملية الضرورية" لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المستمرة لحرمة المقدسات الدينية وتوفير الحماية اللازمة لها إعمالا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وجميع مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي تؤكد على حرية العبادة واحترام المقدسات الدينية.

ورأى أن "إقدام سلطات الاحتلال على القيام بهذه الاعتداءات في أول أيام شهر رمضان المبارك الذي يكتسب خصوصية لدى العالم الإسلامي يشكل استفزازا غير مقبول لمشاعر الملايين من المسلمين".

وحمل البيان في هذا الإطار السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات المترتبة على هذه الاعتداءات.