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رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن تطعيم 100 مليون شخص ضد (كورونا)

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وصول عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح ضد فيروس ( المستجد - كوفيد 19) في الكتلة الأوروبية إلى 100 مليون شخص اليوم الأربعاء.

وأعربت فون دير لاين في بيان عن سعادتها بتحقيق هذا "الإنجاز الذي يمكننا أن نفخر به" مضيفة أن أكثر من ربع هذا العدد تلقوا جرعتين من اللقاح.
وقالت إن "جائحة (كوفيد 19) لا تزال تشكل تهديدا خطيرا على صحة الناس وسبل عيشهم" مضيفة "أننا في سباق مع الزمن وكلما أسرعنا في تحقيق هدفنا المتمثل في تطعيم 70 بالمئة من البالغين في الاتحاد الأوروبي كلما كانت فرصنا أفضل لاحتواء الفيروس".
وأعلنت فون دير لاين في الوقت نفسه عن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتسريع تسليمه جرعات من اللقاح الذي تنتجه شركتا (فايزر) الأمريكية و(بيونتيك) الألمانية لمواجهة فيروس (كورونا).
وقالت إنه سيتم تسليم الاتحاد الأوروبي 50 مليون جرعة إضافية من لقاح (فايزر - بيونتيك) في الربع الثاني من هذا العام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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