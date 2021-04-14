شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مصري لـ الخليج 365: إيران تنتهك " النووي".. و تتحدى المجتمع الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصلت إيران خروقاتها للاتفاق النووي بإعلانها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى يقربها من القدرة على استخدامه لأغراض عسكرية وصنع قنابل نووية.

وفي هذا السياق، قال الخبير فى الشؤون الإيرانية بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة الدكتور محمد عباس ناجى، إن الإجراء الإيراني تطور خطير كونه يفتح الباب أمام تقصير الفترة الزمنية التي من المفترض أن تصل فيها طهران لصناعة قنبلة نووية من سنة إلى 4 أشهر، كما أن إعلانها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% بعدما كانت 20% يعد تحدياً للمجتمع الدولي بأكمله.

ولفت إلى أن النظام الإيراني يجب أن يكون ملتزماً بموجب الاتفاق النووي الذي ينص على ألا تتعدى نسبة تخصيب اليورانيوم 4,5% ، وهو ما يشكل خروجًا كبيرًا عن التزاماتها النووية.

وشدد ناجى لـ"الخليج 365"، على أن ما تقوم به طهران يعد مخالفة كبيرة للاتفاق النووي وسيكون لها تبعات خطرة على حظر انتشار الأسلحة النووية. وحذر من خطورة القرار الإيراني، إذ إن طهران باتت قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل حتى إلى 90 ٪ وهي المعدلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية، ما يشكل خطورة متزايدة ومعقدة في ظل سياسة الاستفزاز التي تتبعها .

وأكد ناجي أن الأمر ليس متعلقا فقط بالقنبلة النووية ولكن بالصواريخ الباليستية والرؤوس القادرة على إطلاقها حتى يصل مداها للعواصم الأوروبية، وهو ما يشكل خطراً ليس على المنطقة فقط بل وعلى دول العالم أجمع.