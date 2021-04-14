شكرا لقرائتكم خبر عن المنفي يطالب بمغادرة الميليشيات ليبيا..وأثينا: سندعم إعادة الإعمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - أ ف ب

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، خلال زيارته اليونان، الأربعاء، ببذل كلّ الجهود الممكنة من أجل مغادرة جميع الميليشيات الأجنبية بلاده، فيما وعدت أثنيا بتقديم الدعم لعمليات إعادة الأعمار.

وقال المنفي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: «سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال ليبيا المرتبط بالخروج النهائي لجميع الميليشيات من بلدي».

وأكد المنفي أنه جرت نقاشات حول الموضوع «لتحقيق هدف مغادرة الميليشيات».ووعد رئيس الوزراء اليوناني بتقديم الدعم في إعادة إعمار ليبيا، مشدداً على أن الشرط الضروري للحلّ السياسي في ليبيا هو مغادرة القوات الأجنبية الأراضي الليبية في ضوء الانتخابات المقررة نهاية العام.

وشدد على نيّة البلدين المتوسطيين معالجة «مسائل حيوية على غرار تحديد الحدود البحرية» في شرقي البحر المتوسط.

وتأتي زيارة المنفي لأثينا بعد أسبوع من زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير خارجيته نيكوس ديندياس طرابلس لإعلان إعادة فتح سفارة اليونان في طرابلس.