شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور إنفلونزا الطيور على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جرونوبل (فرنسا) - (أ ف ب)

رصدت بؤرة لإنفلونزا الطيور في «قن دجاج أحد الأفراد» على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف، في أول إصابة بالمرض في منطقة هوت سافوا، وفق ما أعلن، الأربعاء، قسم الشرطة الذي أمر بذبح الدواجن. وأضاف المصدر نفسه أنه تم إبلاغ سويسرا المجاورة.

وتم رصد سلالة «إتش 5 إن8» لإنفلونزا الطيور في بلدية ميسري. وأمر قسم الشرطة «في 13 إبريل/ نيسان بقتل جميع الطيور الموجودة في القن، وإجراء تحقيقات وبائية لتحديد مصدر الإصابة إذا كان ذلك ممكناً».

ووسعت السلطات رقعة منطقة الوقاية حول مكان تفشي المرض إلى 10 كيلومترات، حيث يتعين حصر الدواجن. وانتشر فيروس إنفلونزا الطيور هذا الشتاء في مزارع بجنوب غرب فرنسا، المعروفة بإنتاج كبد الإوز المسمن. وتم الحد منه عبر ذبح 3.5 مليون من الدواجن، معظمها من البط، وقائياً.

وفي 8 إبريل/ نيسان، أعرب وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي، عن سعادته لعدم تسجيل إي إصابة بهذه السلالة مُنذ أسبوعين.