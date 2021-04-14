شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 1800 أفغاني في أول 3 أشهر من 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول: «رويترز»

تسبب القتال الدائر بين الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة «طالبان» في مقتل وإصابة نحو 1800 من المدنيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، على الرغم من جهود السلام، بحسب بيان للأمم المتحدة، الأربعاء.

وبحسب تقرير بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، فإن 573 مدنياً قتلوا، وأصيب 1210 في الفترة من يناير/كانون الثاني، إلى نهاية مارس/آذار الماضي، بزيادة 29% على الفترة نفسها في العام الماضي. وقالت البعثة إن مقاتلي طالبان مسؤولون عن سقوط 43.5% من الضحايا المدنيين، بينما حمّلت القوات الحكومية المسؤولية عن سقوط 25%.

وأضافت أن النسبة الباقية كانت نتيجة تبادل إطلاق النار، أو تسبب بها مسلحو «داعش»، أو عناصر «غير محددة» مناهضة للحكومة أو مؤيدة لها. ووثّق التقرير زيادة بنسبة 37% في عدد النساء اللاتي قتلن أو أصبن، وزيادة بنسبة 23% في عدد الضحايا الأطفال، مقارنة مع الربع الأول من 2020.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان، ديبورا ليونز: «يتعين اغتنام كل فرصة سانحة للسلام. إذا لم تنخفض معدلات العنف على الفور، فسيستمر مقتل وإصابة آلاف المدنيين الأفغان على أيدي بني وطنهم في 2021».

ووفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، فقد بلغ عدد القتلى والمصابين من المدنيين 8500 في 2020، منهم 2958 قتيلاً.

واحتدم القتال في أنحاء متفرقة من أفغانستان خلال الأسابيع الماضية، بينما لم تحرز عملية السلام بين الجانبين المتناحرين أي تقدم، على الرغم من الدعوات العالمية لخفض العنف.