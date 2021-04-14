شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: حان الوقت لإنهاء أطول الحروب الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ ف ب»

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب حول أفغانستان، نشرت مقتطفات منه، الأربعاء، أن «الوقت حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة»، وإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن.

وقال بايدن في خطاب وزع على الصحفيين مرتقب الأربعاء: «سنواصل دعم الحكومة الأفغانية، لكننا لن نُبقي التزامنا العسكري في أفغانستان». ومن المقرر أن يعلن بايدن انسحاب الجنود الأمريكيين بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل في الذكرى ال20 لاعتداءات 2001 في الولايات المتحدة.

من جهتها، أعربت روسيا عن قلقها من تأخير الانسحاب الأمريكي من أفغانستان إلى سبتمبر/أيلول، بدلاً من الموعد المقرر أصلاً في الأول من مايو/أيار، وفق الاتفاق المبروم بين واشنطن وحركة «طالبان».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في بيان: «هذا الأمر يثير القلق من تصعيد محتمل مقبل للنزاع المسلح في أفغانستان، والذي قد يؤدي إلى تقويض الجهود لإطلاق مفاوضات بين الأطراف الأفغانية».