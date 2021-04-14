شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتهم روسيا بالاستعداد لتخزين أسلحة نووية في القرم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

اتهم وزير الدفاع الأوكراني، أندري تاران، الأربعاء، روسيا بالاستعداد لتخزين محتمل لأسلحة نووية في شبه جزيرة القرم، وحذر من أن موسكو قد تشن هجوماً على بلاده، لتأمين إمدادات المياه للمنطقة التي ضمتها.

وأضاف تاران، قبيل اجتماع طارئ لوزراء دفاع وخارجية دول حلف شمال الأطلسي، (الناتو)، أنه لا يمكن أن يستبعد احتمال قيام القوات الروسية في القرم «بتنفيذ استفزازات عسكرية كبيرة» هذا العام.

وأوضح تاران أمام اللجنة الدفاع في البرلمان الأوروبي: «البنية التحتية في القرم تعد لما قد يكون تخزيناً لأسلحة نووية. وجود ذخيرة نووية في شبه الجزيرة في حد ذاته قد يطلق شرارة مجموعة من المشكلات المعقدة السياسية والقانونية والأخلاقية».

والأربعاء، التقى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع الأمين العام ل«الناتو» في مقر الحلف لمناقشة الأزمة الأوكرانية قبل اجتماع لكل دول الحلف الثلاثين عبر الفيديو. وقال أوستن للصحفيين: «لدينا قضايا عدة بالغة الأهمية لمناقشتها، ومن بينها روسيا وأنا بكل تأكيد أشاطركم القلق من حشد القوات الروسية الذي جرى مؤخراً على الحدود الأوكرانية».

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 في خطوة دفعت الغرب لفرض عقوبات على موسكو.