شكرا لقرائتكم خبر عن «جائزة دبي للقرآن» تبدأ توزيع مصحف الشيخ خليفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”

بمناسبة شهر رمضان المبارك، قررت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم البدء بتوزيع مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي تم الانتهاء من كتابته وتمت طباعته في مركز محمد بن راشد آل مكتوم لطباعة المصحف الشريف التابع لمؤسسة دبي للإعلام والذي يتخذ من دبي مقرا له، وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، قد أعلن عن طباعة مليون نسخة من مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإهدائه لسموه بمناسبة اختياره شخصية العام الإسلامية في الدورة الخامسة عشرة للجائزة وكلف سموّه الجائزة بالإشراف على كتابته وتدقيقه وطباعته ثم توزيعه.

وتم الانتهاء من كتابته بفضل الله ومنته بعد أن كلفت الجائزة اثنين من أشهر الخطاطين على مستوى العالم لكتابة المصحف وهما محمد ديب جلول وبجار الأربيلي وبعد انتهائهما من مرحلة الكتابة التي استغرقت من الوقت سنيتن ونصف تقريبا تم عرض المصحفين على كبار المختصين والمهتمين بالخط العربي لاختيار خط المصحف حيث تم اختيار خط المصحف الذي كتبه الخطاط بجار الإربيلي بينما سيتم الاحتفاظ بخط المصحف الآخر والذي كتبه الخطاط محمد ديب جلول لتبدأ بعد ذلك مرحلة الطباعة حيث تم اختيار مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لطباعة المصحف ، لما للمركز من خبرة كبيرة في مجال طباعة المصاحف على مستوى العالم.

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