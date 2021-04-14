شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تتسلّم درع الفائزات في مسابقة جامعة الأمير سلطان للترجمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

تسلم زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات،أمس، الدرع التذكارية التي حازت عليها طالبات برنامج دراسات الترجمة من قسم اللغات والآداب في جامعة الإمارات الفائزات في مسابقة جامعة الأمير سلطان الإقليمية للترجمة في موسمها السابع على مستوى منطقة الخليج العربي 2021.

وأعرب زكي نسيبة عن تقديره للطالبات، وفخره بإنجازهن المُميّز، والذي يُبرز ريادة طلبة جامعة الإمارات في المجالات كافة، ودورهم المحوري المُهم في تحقيق تطلّعات الدولة الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع جميع دول العالم من خلال الثقافات والمعارف.

وقال: «أبارك لكن اليوم جهودكن الكريمة في الفوز بالمرتبة الثانية على مستوى منطقة الخليج العربي 2021 في مسابقة الترجمة التحريرية التي أقامتها جامعة الأمير سلطان الإقليمية للترجمة في موسمها السابع، ونحن على ثقة عالية بأن قدراتكن المُميّزة سوف تُسهم في تحويل كافة التحديات التي تواجهكن إلى فرص نمو ونجاح لا تُضاهى».

وأشاد زكي نسيبة بجامعة الأمير سلطان الإقليمية للترجمة التي تُعدّ من الجامعات الرائدة في المنطقة، مُثمّناً جهود هيئتها التدريسية المبذولة للارتقاء بمادة الترجمة في جميع تخصّصاتها وأفرعها، والتي تعتبر الجسر الذي تنتقل من خلاله الثقافات والمعارف بين الأمم.