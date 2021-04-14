الكشف على 1595 مريضًا خلال يومين بقافلة طبية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، استمرار القوافل الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمرضى بالمناطق البعيدة بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإعادة تشغيل القوافل العلاجية، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنه جرى توجيه قافلة علاجية مجانية لقرية الأمل التابعة لمركز بلقاس، خلال يومي 12 ، 13 إبريل الجاري، جرى توقيع الكشف الطبي على 1595 حالة خلال اليومين.

وأضاف أن القافلة الطبية ضمت 10 عيادات متخصصة شملت (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

وأوضح أنه جرى توقيع الكشف على 429 حالة بعيادة الباطنة، و418 طفل بعيادة الأطفال، و250 بعيادة العظام، و168 بعيادة الجلدية، و114 بعيادة الأسنان، و82 بعيادة الجراحة، و134 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة.

وأشار "مكي" إلى أنه جرى توفير 142 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 341 تحليل للمرضى، وإجراء 194 أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى.

وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية للمرضى، والكشف على 171 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما جرى تحويل 33 حالة إلى المستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وعمل قرارين نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى.