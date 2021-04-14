دراسة إلزام سيارات الأجرة بوضع "GPS" شرطًا للترخيص في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

اجتمع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، مع مسئولي المرور ومجالس المدن والمواقف، لبحث آليات تدعيم خطوط سير المركبات ذات الكثافات العالية، بسيارات أجرة جديدة، تيسيرًا على مواطني المراكز والقرى في تنقلاتهم من وإلى مدينة الفيوم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، ومسئولي المرور ورؤساء المدن، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والعميد طه عبدالتواب، مدير إدارة مرور الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن لقاء المحافظ تناول رصد العجز بعددٍ من خطوط سير سيارات الأجرة من المراكز والقرى من وإلى مدينة الفيوم، وبحث أفضل الآليات لتدعيم تلك الخطوط، ووضع الضوابط والشروط لتشغيل سيارات الأجرة الجديدة، فضلًا عن العمل لوضع دراسة محكمة خلال أسبوع بالتنسيق بين المرور ومجالس المدن والمواقف، لوضع الاحتياجات الفعلية من سيارات الأجرة لخطوط السير التي بها كثافات سكانية عالية وتعاني من تكدس الركاب.

وأضاف أن محافظ الفيوم أكد على وضع الضوابط القانونية المحكمة خلال ترخيص سيارات الأجرة الجديدة، لمنع الممارسات الخاطئة والاستغلال السيئ، مع دراسة إلزام أي سيارة أجرة يتم ترخيصها بوضع جهاز تتبع GPS، لإحكام السيطرة عليها إلكترونيًا، مطالبًا بسرعة الاطلاع على الدراسة المقدمة من قبل مسئولي المواقف بشأن تدعيم خطوط السير بسيارات أجرة جديدة، وإبداء الرأي فيها وفقًا للاحتياجات.

ووجه محافظ الفيوم، مدير إدارة المواقف بوضع رؤية شاملة لآليات عمل أجهزة تتبع السيارات، وكيفية تنفيذها، وسبل تفعيلها، والتنسيق المتبادل مع مسئولي المرور لضبط منظومة العمل والالتزام بخطوط السير، بما يحقق سهولة في تنقل المواطنين، ويوفر السيولة المرورية ويمنع المخالفات.